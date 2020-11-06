Что будет с экономикой Украины в случае локдауна: прогноз

В 2021 году в Украине резко ускорится экономическое падение. В случае, если до конца года будет действовать длительный локдаун (жесткий карантин) в связи с коронавирусом. При такой ситуации падение экономики страны в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

Об этом речь идет в Обзоре экономической активности на сайте Минэкономики.

“Если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше – на уровне 6,0%, при таких условиях падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6%”, – говорится в обзоре.

При этом Минэкономики пока оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. При этом сокращение в IV квартале прогнозируется на уровне 3,0%. Но этом с учетом, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19.

Ранее в Минздраве опровергли информацию о введении “черной” зоны карантина в Украине.