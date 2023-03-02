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Чистейшая вода, как из талых ледников, появилась в Одесской области 

Чистейшая вода, как из талых ледников, появилась в Одесской области 

Одещина получила и установила фильтры высокой очистки воды для обеспечения питьевой водой высокого качества. Рассказываем, сколько их, и кому достались.

Сколько фильтров высокой очистки получил регион

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, таких фильтров три: два мощностью в 1000 литров в час и один — 200 литров.

Установили суперфильтры в таких местах:

  • Один фильтр, мощностью 1000 литров, установлен в Болградской больнице; 
  • Второй такой же мощности – в одном из жилых микрорайонов Арциза;
  • Третий, мощностью очистки в 200 литров в час, уже эффективно функционирует в Одесской областной взрослой клинической больнице.

В ОВА отметили, что такие передовые технологии водоочистки используют в Израиле.

фильтр воды глубокой очистки

Уровень очистки воды фильтрами, установленными в Одесской области — талая вода

В Болграде и Арцизе чистейшая вода доступна каждому

«Зная, какие острые проблемы с качеством питьевой воды есть в некоторых громадах нашей области, а особенно в медицинских учреждениях, мы стремились внедрить, при поддержке международных партнеров, и у нас одесском регионе, технологии и фильтры разработанные на их основе, которые лучше справляются с водоочисткой. Уровень очистки этими фильтрами — талая вода» — говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

В Болграде также установлен специально оснащенный бювет, а в Арцизе — автомат по розливу, и теперь набрать очищенную воду могут всех желающие жители этих городов.

автомат по розливу воды

Автомат по розливу очищенной воды, установленный в Арцизе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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