Чиновников одесской мэрии будут регистрировать на сессии по отпечаткам пальцев

В одесском горсовете у депутатов появилась новая система для голосования.

Их рабочие места в большом сессионном зале оборудовали современными планшетами марки «Taiden».

Об этом стало известно из материалов, опубликованных на сайте публичных закупок «Prozorro». В целом мэрия закупила 84 мультимедийных терминала. Общая стоимость новинок техники — около 11 миллионов гривен.

У планшетов – сенсорные мониторы. Туда будет выводиться информация с большого экрана в зале, которую вынесут на голосование.

А умная система не допустит фальсификаций, так как сможет распознавать отпечатки пальцев и по ним регистрировать народного избранника.

К мониторам прикреплены микрофоны. Также система снабжена видеокамерами, которые станут автоматически переключаться на депутата, который выступает в зале.

Фото: pushkinska.net, odpublic.net

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