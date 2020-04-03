Чиновницу в Одесском регионе подозревают в незаконном присвоении соцвыплат

Главу управления соцзащиты в Окнянском районе заподозрили в мошеннических действиях

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, есть данные, что сотрудница районной администрации попалась на подделке документов.

Так, она, по предварительным сведениям прокуратуры, оформила себе листок нетрудоспособности, указав, что лежит в больнице.

По такой схеме она получила и зарплату, и бюджетные деньги из Фонда социального страхования.

Ей предъявлено подозрение по статьям о подделке документов и незаконном получении соцвыплат. Дальнейшую судьбу чиновницы решит суд.

Фото: province

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