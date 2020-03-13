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Новости Одессы и Одесской области

Чи залишати дитину вдома: поліцейські Одещини дали поради батькам на період карантину

Чи залишати дитину вдома: поліцейські Одещини дали поради батькам на період карантину

З 12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив запровадження в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти. Тож перед батьками постає питання, чи варто залишати дитину одну вдома.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

На це питання не існує однозначної відповіді, основними факторами, на які слід звернути увагу є – психологічна зрілість дитини, побутові навички та відсутність проблем зі здоров’ям.

Патрульна поліція радить провести оцінку середовища, в якому ви залишаєте дитину. Не буде зайвим заховати з поля зору потенційно небезпечні чи заборонені для користування предмети (запальнички, алкоголь, ліки, хімічні рідини, інструменти, тощо).

Важливо провести дитині інструктаж та нагадати про основні правила поведінки в побуті, наголосити, щоб вона не відчиняла двері незнайомцям, не гралась з вогнем та електроприладами.

Також рекомендуємо:

  • перевірити, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб на пам’ять – все одно запишіть їх;
  • змоделювати різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть гратися на вулицю, чутно підозрілий запах та інші);
  • обговорити періодичність зв’язку – наприклад, зідзвонюватися кожну годину або присилати повідомлення у месенджерах;
  • підготувати для дитини цікаве завдання, щоб їй було чим зайнятися на самоті;
  • скласти разом розпорядок дня (графік прийняття їжі, вивчення уроків);
  • розказати про небезпеки в мережі інтернет, якщо доцільно, то обмежте доступ до певних сайтів;
  • нагадати про правила або заборони відкриття вікон та балкону, а також встановіть перелік дозволених для користування електроприладів;
  • попросити дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що вона залишилась вдома сама;
  •  домовитися, що дитина не буде відповідати по телефону на дзвінки від незнайомців;
  • заручитися допомогою близьких або роботодавця, щоб у невідкладному випадку хтось з дорослих міг терміново приїхати до дитини.

Чим якіснішу підготовчу роботу ви проведете, тим більш впевненою буде ваша дитина, а ви будете більш спокійними.

Крім того, нагадуємо, про відповідальність батьків перед законом. Відповідно до чинного законодавства, якщо з дитиною, яка молодше 14 років, що-небудь трапиться або вона здійснить будь-яке правопорушення, то за її дії будуть відповідати батьки.

Фото: 24 канал

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