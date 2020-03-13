Чи залишати дитину вдома: поліцейські Одещини дали поради батькам на період карантину

З 12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив запровадження в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти. Тож перед батьками постає питання, чи варто залишати дитину одну вдома.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

На це питання не існує однозначної відповіді, основними факторами, на які слід звернути увагу є – психологічна зрілість дитини, побутові навички та відсутність проблем зі здоров’ям.

Патрульна поліція радить провести оцінку середовища, в якому ви залишаєте дитину. Не буде зайвим заховати з поля зору потенційно небезпечні чи заборонені для користування предмети (запальнички, алкоголь, ліки, хімічні рідини, інструменти, тощо).

Важливо провести дитині інструктаж та нагадати про основні правила поведінки в побуті, наголосити, щоб вона не відчиняла двері незнайомцям, не гралась з вогнем та електроприладами. Також рекомендуємо: перевірити, чи знає дитина ваш телефон та телефони екстрених служб на пам’ять – все одно запишіть їх;

змоделювати різні ситуації поведінки дитини (незнайомець дзвонить у двері, діти кличуть гратися на вулицю, чутно підозрілий запах та інші);

обговорити періодичність зв’язку – наприклад, зідзвонюватися кожну годину або присилати повідомлення у месенджерах;

підготувати для дитини цікаве завдання, щоб їй було чим зайнятися на самоті;

скласти разом розпорядок дня (графік прийняття їжі, вивчення уроків);

розказати про небезпеки в мережі інтернет, якщо доцільно, то обмежте доступ до певних сайтів;

нагадати про правила або заборони відкриття вікон та балкону, а також встановіть перелік дозволених для користування електроприладів;

попросити дитину не розповідати друзям і стороннім, про те, що вона залишилась вдома сама;

домовитися, що дитина не буде відповідати по телефону на дзвінки від незнайомців;

заручитися допомогою близьких або роботодавця, щоб у невідкладному випадку хтось з дорослих міг терміново приїхати до дитини. Чим якіснішу підготовчу роботу ви проведете, тим більш впевненою буде ваша дитина, а ви будете більш спокійними. Крім того, нагадуємо, про відповідальність батьків перед законом. Відповідно до чинного законодавства, якщо з дитиною, яка молодше 14 років, що-небудь трапиться або вона здійснить будь-яке правопорушення, то за її дії будуть відповідати батьки. Фото: 24 канал

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