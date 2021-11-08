Чьи именины отмечают 8 ноября?

Сегодня, 8 ноября, именины отмечают Антон, Василий, Дмитрий, Марк и Афанасий.
- Имя Антон произошло от древнеримского родового имени Антоний. По другой версии, у имени древнегреческие корни и означает оно «состязаться», «вступать в бой».
- Имя Василий происходит от древнегреческого слова «басилейос», что означает «царский, царственный». Аналоги этого имени встречаются во многих западно- и восточноевропейских языках. Например, во Франции — Базиль, в Англии — Бэзил.
- Имя Марк происходит от греческого имени Маркос, которое, в свою очередь, предположительно пошло от латинского названия месяца Martius, означающего «родившийся в марте». По другой версии имя связано с римским богом войны Марсом.
- Имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».
- Имя Афанасий корнями уходит в Древнюю Грецию и в переводе означает «бессмертный».
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