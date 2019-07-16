Четыре пляжа в Одесской области не прошли проверку МОЗ

Специалисты Одесского областного лабораторного центра МОЗ провели еженедельный анализ проб морской воды на пляжах города и области.

По результатам анализов, морская вода на пляжах «Лузановка» в Одессе, поселке Сергеевка, а также в Центральном и Солнечном районах Затоки не соответствует гигиеническим требованиям.

Кроме того, сотрудники центра провели исследования воды в реке Дунай в Измаильском и Килийском районах, результат — все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим показателям, но по санитарно-химическим показателям 4 образца проверку не прошли.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» в с. Сергеевка 46 детей были госпитализированы в Белгород-Днестровскую многопрофильную больницу и в инфекционное отделение в с. Шабо. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит. Позже их количество возросло до 52.

Кроме того, недавно на пляжах, расположенных в береговой линии от Ривьеры до Новой Дофиновки, были обнаружены следы нефтепродуктов.

Фото: Артем Виноградов