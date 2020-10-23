Четыре одесских больницы будут лечить исключительно «коронавирусников»

В Одессе полностью перепрофилируют четыре больницы для лечения больных коронавирусом.

Как сообщил в Facebook глава облгосадминистрации Одесчины Максим Куцый, это Одесская городская инфекционная больница, 5-я городская больница, Одесский областной центр социально-значимых болезней и Одесский областной клинический медицинский центр.

«При большом количестве ежедневных поступлений пациентов это облегчит «маршрут пациента» для медиков и скорой», – пишет Куцый.

Кроме того, губернатор сообщил о подготовке к открытию корпуса стационара в Центре социально-значимых болезней, что даст дополнительно 350 мест.

Также Куцый выразил надежду, что уже в ближайшие дни Одесский припортовый завод получит лицензию Минздрава и начнет выпускать медицинский кислород для больниц области.

«Сохраняем спокойствие и мобилизуем все имеющиеся ресурсы», – резюмировал чиновник.

Ранее Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что вылечился от коронавируса.

О том, что он заболел коронавирусом, Куцый сообщил 10 октября.

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