Глава Одесской ОГА вылечился от COVID-19

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей — теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента. Первые дни симптомы были практически незаметны. Позже, как и у всех, была слабость, насморк и повышенная температура. Последствия заболевания еще ощущаются — несколько дней придется работать в кабинете. Впрочем, уже в ближайшее время планирую посетить ряд районов — проверить работу больниц и пообщаться с медиками», – написал губернатор.

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/352182029541529

О том, что он заболел коронавирусом, Куцый сообщил 10 октября.