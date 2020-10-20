Новости Одессы и Одесской области

Глава Одесской ОГА вылечился от COVID-19

Глава Одесской ОГА вылечился от COVID-19

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что вылечился от коронавируса.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Непростой период болезни прошел, и я хочу еще раз поблагодарить врачей — теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента. Первые дни симптомы были практически незаметны. Позже, как и у всех, была слабость, насморк и повышенная температура. Последствия заболевания еще ощущаются — несколько дней придется работать в кабинете. Впрочем, уже в ближайшее время планирую посетить ряд районов — проверить работу больниц и пообщаться с медиками», – написал губернатор.

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/352182029541529

О том, что он заболел коронавирусом, Куцый сообщил 10 октября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить