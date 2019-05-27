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ЧП в одесской колонии: бунт, пожар и массовый побег заключенных

ЧП в одесской колонии: бунт, пожар и массовый побег заключенных

По предварительной информации ряда СМИ, сегодня утром в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге начались беспорядки и пожар.

УСИ сообщает, что в колонии произошел бунт с серьезным противостоянием заключенных и охраны. Есть пострадавшие.

Также на территории учреждения произошло возгорание – к месту подтянуты не менее 10 пожарных машин. Клубы дыма видны издалека. Прибыли подразделения правоохранителей.

Думская со ссылкой на свои источники добавляет, что из колонии был совершен массовый побег – сбежали более десяти заключенных. Часть из них вскоре была задержана. Поступили также предварительные сведения о захвате заложников и о жертвах противостояния в колонии.

Информация уточняется.

 

Фото Наталии Браславской

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