Ключевые моменты:

30 июня температура морской воды возле Одессы составит +17…+18°C.

Море будет примерно на 13 градусов прохладнее дневной температуры воздуха.

Прохладная вода хорошо освежает, но может оказаться некомфортной для длительного купания.

Какая будет температура моря в Одессе 30 июня

Несмотря на настоящую летнюю жару, Черное море у Одессы остается прохладным. 30 июня температура морской воды будет составлять +17…+18 °C, что почти на 13 градусов ниже дневной температуры воздуха. В общем, такие показатели могут показаться прохладными для тех, кто любит длительное купание, однако освежиться в жаркий день будет вполне комфортно.

Напомним, что в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Воздух днем ​​прогреется до +29…+31 °C, а в Одесской области сохранится сильная жара местами до +39 °C.

Именно поэтому разница между температурой воздуха и моря будет ощутима, поэтому во время первого захода в воду следует быть осторожными, особенно детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее мы рассказывали, что погода в Одессе резко изменится: город ждут как заморозки, так и жара.

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