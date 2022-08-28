Черное море будут разминировать с помощью беспилотных подводных аппаратов

Британия передаст Украине шесть подводных беспилотников. С их помощью можно будет обнаруживать российские мины в прибрежных водах.

Об этом сообщает сайт Минобороны Британии.

Также британские специалисты обучат украинский персонал использовать подводные аппараты для очистки береговой линии от мин. Обучение уже началось.

— В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены у промышленности, — отметили в Минобороны.

Аппараты предназначены для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков.

В дальнейшем ВМС Украины останется лишь ничтожить найденные мины.

— Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить поток зерна к остальному миру и поддерживая вооруженные силы Украины, стремящиеся защитить свое побережье и порты, — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

В Минобороны Великобритании отмечают, что попыткам вывезти продовольствие продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины. Подводные беспилотники помогут решить эту проблему.

Минная опасность у черноморского побережья Украины более чем скрьезная. Сорванные с якорей мины прибивает к берегу и на них подрываются купающиеся пляжники. Последний такой случай унес сразу три жизни.

Подрываются на минах и суда. В гирле Дуная Быстрое в течении нескольких дней подорвались гидрографическое судно, катер и плавучий кран.

Так что британская помощь с поиском морских мин сейчас очень актуальна.