Новости Одессы и Одесской области

Черное море будут разминировать с помощью беспилотных подводных аппаратов

Черное море будут разминировать с помощью беспилотных подводных аппаратов

Британия передаст Украине шесть подводных беспилотников. С их помощью можно будет обнаруживать российские мины в прибрежных водах.

Об этом сообщает сайт Минобороны Британии.

Также британские специалисты обучат украинский персонал использовать подводные аппараты для очистки береговой линии от мин. Обучение уже началось.

— В страну отправят шесть автономных машин для поиска мин, которые помогут обнаруживать российские мины в водах у ее берегов. Три из них будут предоставлены со склада в Великобритании, а еще три будут закуплены у промышленности, — отметили в Минобороны.

Аппараты предназначены для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков.

В дальнейшем ВМС Украины останется лишь ничтожить найденные мины.

— Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить поток зерна к остальному миру и поддерживая вооруженные силы Украины, стремящиеся защитить свое побережье и порты, — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

В Минобороны Великобритании отмечают, что попыткам вывезти продовольствие продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины. Подводные беспилотники помогут решить эту проблему.

Минная опасность у черноморского побережья Украины более чем скрьезная. Сорванные с якорей мины прибивает к берегу и на них подрываются купающиеся пляжники. Последний такой случай унес сразу три жизни.

Подрываются на минах и суда. В гирле Дуная Быстрое в течении нескольких дней подорвались гидрографическое судно, катер и плавучий кран.

Так что британская помощь с поиском морских мин сейчас очень актуальна.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить