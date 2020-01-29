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Новости Одессы и Одесской области

Через поширення коронавірусу на ринку “Сьомий кілометр” посилять контроль

Через поширення коронавірусу на ринку “Сьомий кілометр” посилять контроль

Які ще заходи вживають на Одещині для недопущення поширення китайського коронавірусу?

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Наразі на території України вірус не виявлено. Проте захворювання вже поширилося на 18 країн світу. Найближча з них до України — Австрія. Відомо про 6081 випадок захворювання, з яких 98,5 % зареєстровані у Китаї. Летальних випадків зареєстровано 132.

З метою недопущення поширення вірусу на території регіону комісія з питань ТЕБ та НС при Одеській ОДА вирішила вжити наступні заходи.
— Голови РДА, міст обласного значення та ОТГ затвердять госпітальні бази для надання медичної допомоги постраждалим. Також вони мають виділити додаткові кошти на закупівлю медичного обладнання, ліків та респіраторів. Госпітальні бази повинні бути укомплектовані необхідними ліками та обладнанням.
— На пунктах пропуску працюватиме цілодобовий медичний огляд осіб, які приїжджають з країн інфекційного ризику. Наразі перевірили 68 громадян.
— Одеський аеропорт має перевіряти пасажирів з країн інфекційного ризику за допомогою теплові зорів.
— Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації проведе розрахунки лікарських та особистих засобів. Окрім з департаментом фінансів передбачить кошти на придбання апаратів штучної вентиляції легень, багатофункціональних моніторів та інфузоматів. Також департамент має сформувати бригади швидкого реагування для транспортування хворих на коронавірус.
— Адміністрація «Промтоварного ринку» (7 км) повинна розробити власний план дій на випадок виявлення хворого на корнавірус та придбати засоби індивідуального захисту.
— Ректори ВНЗ мають сформувати список студентів, що прибули на навчання після 1 січня 2020 року та забезпечити їхній щоденний медичний огляд.

Фото: Одеська ОДА

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