Чем грозит Одессе подрыв Каховской ГЭС: ходят слухи о цунами и затоплении (видео)

Подрыв Каховской ГЭС 6 июня стал масштабной технологической катастрофой не только в Украине, но и в Европе.
В одесских пабликах распространяются слухи о затоплении города и 12-метровом цунами.
Слухи прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам затопление Одессы невозможно физически, как и появление огромного цунами.
Также он заявил, что ситуация в регионе полностью контролируемая.
Напомним, сегодня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Также мы писали о хронологии действий оккупантов и последствиях для южного региона Украины.