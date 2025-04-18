У зимовий період 2024/25 ворог продовжував завдавати ударів по енергетиці Одещини. Сім великих енергетичних об’єктів ДТЕК Одеські електромережі зазнали суттєвих пошкоджень. Ремонтні роботи на них ще тривають. Попри це, фахівцям вдалося повернути електропостачання в оселі одного мільйона родин.

За роботу під час опалювального сезону держава відзначила 164 працівників компанії. Енергетики отримали державні та галузеві нагороди, а також подяки від органів місцевого самоврядування. У компанії відзначають, що досягти результату вдалося завдяки підготовці до зими, автоматизації та злагодженій роботі персоналу.

У 2024 році компанія інвестувала близько 1,3 млрд грн у реконструкцію та модернізацію мереж. Зокрема, побудовано і відремонтовано понад 1,6 тис. км повітряних та кабельних ліній, оновлено 1,2 тис. енергооб’єктів, а також розчищено понад 2,1 тис. км трас від гілля та сухостою. Було створено аварійний запас пального та матеріалів.

На 2025 рік ДТЕК планує відремонтувати 2,2 тис. км повітряних ліній, оновити 848 енергооб’єктів і встановити понад 60 тисяч «розумних» лічильників. Обсяг інвестицій заплановано на рівні 1,4 млрд грн.

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