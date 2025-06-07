По информации одесской мэрии, света сегодня не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Французский бульвар, 40, 60;
- Аркадийское Плато, 1, 4;
- Европейская, 7-15;
- Поездная, 16, 17, 18;
- Старосенная, 2;
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- пляж Аркадия, 32;
- пер. Вознесенский, 7;
- пер. Шампанский;
- просп. Шевченко, 10/4, 16, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.
Работы до 19:00.
Южный РЭС
- Черноморского Казачества, 110, 110/298а.
Работы до 20:00.
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