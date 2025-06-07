Отключения света
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По информации одесской мэрии, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Французский бульвар, 40, 60;
  • Аркадийское Плато, 1, 4;
  • Европейская, 7-15;
  • Поездная, 16, 17, 18;
  • Старосенная, 2;
Выбор редакции: Хороший день для прогулки: прогноз погоды в Одессе на субботу, 7 июня
  • пляж Аркадия, 32;
  • пер. Вознесенский, 7;
  • пер. Шампанский;
  • просп. Шевченко, 10/4, 16, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

  • Черноморского Казачества, 110, 110/298а.

Работы до 20:00.

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