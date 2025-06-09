Южный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- Ак.Вернадского, 18-51А,
- Иванова Игоря, 2,
- Китобойная, 6, 18-92а;
- Крутоярская, 21,
- Куприна, 50-54б,
- Люстдорфская дор., 164-170а,
- Шелухина, 1а-33а,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 38а,38б;
- Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51;
- Черниговская, 1-24,
- пер. Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8;
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок Чеховского, 1-8,
- пер. Василия Кричевского, 2-7а,
- пер. Павла Чубинского, 3-7г,
- пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
- переулок Каберне, 1/3, 4;
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
Выбор редакции: Одесское кафе «На семи ветрах»: обед за 300 гривен и атмосфера, которой больше нигде нет (фоторепортаж)
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81,83, 90А;
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1, 3, 5;
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
- Штилевая, 2-118,
- дор. Николаевская, 65,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3-6,
- пер. Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Пролетарский, 1-15,
- переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52, с
- пуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Болтенко Михаила, 65-92,
- Геннадия Афанасьева, 82,
- Гранитная, 5-134А,
- Мельницкая, 32в,
- Складская, 2,
- Стуса Василия, 2Б-3,
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25;
- переулок Товарный, 5-11.