Часть Одессы сегодня обесточат: кто проведет день без света 15 октября

Во вторник, 15 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались без света.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Заболотного, 54-66,
- Ак.Сахарова, 34-36,
- С.Палия, 21-113,
- Высоцкого, 3-11.
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Работы до 19.00:
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
- Ж.Кюри, 24-64,
- Марсельская, 1-20,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Г.Обороны Одессы, 14-66,
- Балтская дор, 28,
- 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- Кап.Кузнецова, 69-108,
- Л. Украинки, 45-122, Локомотивная, 1-27,
- Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27,
- Бахмутская (Курская), 82-165,
- Керченская, 101-131,
- Орловская, 1-13,
- Победы, 47-87,
- Соляная, 4-85,
- Центральная, 2-36,
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линия на ж/м, 1-38,
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6,
- пер. 2й Керченский, 1-15,
- пер.1 й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Г.Крут, 35-47.
Работы до 18.00:
- Ак.Филатова, 23-27,
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Рыбальская, 20,
- пер. 1й Равенства, 86-90,197,
- Фонтанская дор, 106/к.37,40,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-195,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Работы до 19.00:
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5в,
- Симоненко, 1,11а.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Хвойная, 15,
- пер. Хвойный, 2-27,
- Багрицкого, 1-10,
- Кропивницкого, 1-14, 18/22,
- Люстдорфская дор., 8-22,
- Бреуса, 1-3,
- Кирпичнозаводская, 3-17,
- пер. Люстдорфский, 8.
Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-21,
- Косяченко, 1-54,
- пер. Цветочный, 10,
- С.Рихтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овидиопольская дор, 3/1,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидной (Кострова), 7, 30-37,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- переулок 1й,2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Ковровый, 5-9,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- проезд Бузковый, 1-6,
- Гранатная, 1-25,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, 1-99,
- пер. Малиновский, 77,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Кордонная, 3-74,
- переулок Кордонный, 1-35,
- Бажана, 1-20, И.
- Прибика (Минская), 7-49,
- Апрельская, 1-33,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 1-19,
- переулок Спартаковский, 25,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Короткий, 2-4,
- Текстильщиков, 1-14,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- пер. Парашютный, 1,1б,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Клименко, 25,33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- Л.Ференца (Елина), 4а,
- Тенистая, 9/12,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- переулок Туристский, 2-12.