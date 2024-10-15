Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы сегодня обесточат: кто проведет день без света 15 октября

Часть Одессы сегодня обесточат: кто проведет день без света 15 октября

Во вторник, 15 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались без света.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Заболотного, 54-66,
  • Ак.Сахарова, 34-36,
  • С.Палия, 21-113,
  • Высоцкого, 3-11.

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Работы до 19.00:

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
  • Ж.Кюри, 24-64,
  • Марсельская, 1-20,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Г.Обороны Одессы, 14-66,
  • Балтская дор, 28,
  • 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересыпская,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • Кап.Кузнецова, 69-108,
  • Л. Украинки, 45-122, Локомотивная, 1-27,
  • Мицкевича, 9, Рельефная, 1-27,
  • Бахмутская (Курская), 82-165,
  • Керченская, 101-131,
  • Орловская, 1-13,
  • Победы, 47-87,
  • Соляная, 4-85,
  • Центральная, 2-36,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линия на ж/м, 1-38,
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6,
  • пер. 2й Керченский, 1-15,
  • пер.1 й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Г.Крут, 35-47.

Работы до 18.00:

  • Ак.Филатова, 23-27,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Рыбальская, 20,
  • пер. 1й Равенства, 86-90,197,
  • Фонтанская дор, 106/к.37,40,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-195,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19.00:

  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5в,
  • Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Хвойная, 15,
  • пер. Хвойный, 2-27,
  • Багрицкого, 1-10,
  • Кропивницкого, 1-14, 18/22,
  • Люстдорфская дор., 8-22,
  • Бреуса, 1-3,
  • Кирпичнозаводская, 3-17,
  • пер. Люстдорфский, 8.

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Косяченко, 1-54,
  • пер. Цветочный, 10,
  • С.Рихтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овидиопольская дор, 3/1,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидной (Кострова), 7, 30-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • переулок 1й,2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • проезд Бузковый, 1-6,
  • Гранатная, 1-25,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, 1-99,
  • пер. Малиновский, 77,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Кордонная, 3-74,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • Бажана, 1-20, И.
  • Прибика (Минская), 7-49,
  • Апрельская, 1-33,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 1-19,
  • переулок Спартаковский, 25,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Клименко, 25,33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • Л.Ференца (Елина), 4а,
  • Тенистая, 9/12,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • переулок Туристский, 2-12.

 

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