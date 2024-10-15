Частину Одеси сьогодні знеструмлять: хто проведе день без світла 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Заболотного, 54-66,
- Ак.Сахарова, 34-36,
- С.Палія, 21-113,
- Висоцького, 3-11.
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Роботи до 19.00:
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
- Ж.Кюрі, 24-64,
- Марсельська, 1-20,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Г.Оборони Одеси, 14-66,
- Балтська дор., 28,
- 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- Кап.Кузнєцова, 69-108,
- Л.Українки, 45-122,
- Локомотивна, 1-27,
- Міцкевича, 9,
- Рельєфна, 1-27,
- Бахмутська (Курська), 82-165,
- Керченська, 101-131,
- Орловська, 1-13,
- Перемоги, 47-87,
- Соляна, 4-85,
- Центральна, 2-36,
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м, 1-38,
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- пров.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Г.Крут, 35-47.
Роботи до 18.00:
- Ак.Філатова, 23-27,
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Рибальська, 20,
- пров. 1й Рівності, 86-90,197,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-195,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Роботи до 19.00:
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5в,
- Симоненка, 1,11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Хвойна, 15,
- пров. Хвойний, 2-27,
- Багрицького, 1-10,
- Кропивницького, 1-14, 18/22,
- Люстдорфська дор., 8-22, Бреуса, 1-3,
- Цегельнозаводська, 3-17,
- пров. Люстдорфський, 8.
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-21,
- Косяченко, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- С.Ріхтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овідіопольська дор., 3/1,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидної (Кострова), 7, 30-37,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Гранатна, 1-25,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63, 1-99,
- пров. Малиновський, 77,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Кордонна, 3-74,
- пров. Кордонний, 1-35,
- Бажана, 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квітнева, 1-33,
- Сільська, 7-44,
- Туристська, 1-19,
- пров. Спартаківський, 25,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Короткий, 2-4,
- Текстильників, 1-14,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Клименко, 25,33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- Л.Ференца (Єліна), 4а,
- Тіниста, 9/12,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- пров. Туристський, 2-12.