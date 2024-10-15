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Частину Одеси сьогодні знеструмлять: хто проведе день без світла 15 жовтня

Частину Одеси сьогодні знеструмлять: хто проведе день без світла 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів залишилися без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Заболотного, 54-66,
  • Ак.Сахарова, 34-36,
  • С.Палія, 21-113,
  • Висоцького, 3-11.

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Роботи до 19.00:

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • Ж.Кюрі, 24-64,
  • Марсельська, 1-20,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Г.Оборони Одеси, 14-66,
  • Балтська дор., 28,
  • 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • Кап.Кузнєцова, 69-108,
  • Л.Українки, 45-122,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Міцкевича, 9,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Бахмутська (Курська), 82-165,
  • Керченська, 101-131,
  • Орловська, 1-13,
  • Перемоги, 47-87,
  • Соляна, 4-85,
  • Центральна, 2-36,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м, 1-38,
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • пров.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Г.Крут, 35-47.

Роботи до 18.00:

  • Ак.Філатова, 23-27,
  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Рибальська, 20,
  • пров. 1й Рівності, 86-90,197,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Роботи до 19.00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5в,
  • Симоненка, 1,11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Хвойна, 15,
  • пров. Хвойний, 2-27,
  • Багрицького, 1-10,
  • Кропивницького, 1-14, 18/22,
  • Люстдорфська дор., 8-22, Бреуса, 1-3,
  • Цегельнозаводська, 3-17,
  • пров. Люстдорфський, 8.

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Косяченко, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • С.Ріхтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овідіопольська дор., 3/1,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидної (Кострова), 7, 30-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Гранатна, 1-25,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63, 1-99,
  • пров. Малиновський, 77,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Кордонна, 3-74,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • Бажана, 1-20,
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квітнева, 1-33,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська, 1-19,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Текстильників, 1-14,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Клименко, 25,33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • Л.Ференца (Єліна), 4а,
  • Тіниста, 9/12,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • пров. Туристський, 2-12.

 

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