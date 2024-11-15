Часть Одессы останется без воды: проверьте свой адрес

В части Приморского района Одессы 18 ноября 2024 года временно отключат воду. Причина — проведение аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В компании предупредили жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 18 ноября 2024 года с 09:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:
- переулок Валерия Лобановского (Матросова);
- улица Семинарская;
- проспект Шевченко;
- улица Решата Аметова (Романа Кармена);
- улица Независимости (Армейская);
- переулок Шампанский;
- проспект Леси Украинки (Гагарина);
- Французский бульвар;
- улица Довженко;
- переулок Ботанический.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
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