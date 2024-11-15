Частина Одеси залишиться без води: перевірте свою адресу

У частині Приморського району Одеси 18 листопада 2024 року тимчасово відключать воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт.
Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
У компанії попередили мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 18 листопада 2024 року з 09:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:
- провулок Валерія Лобановського (Матросова);
- вулиця Семінарська;
- проспект Шевченка;
- вулиця Решата Аметова (Романа Кармена);
- вулиця Незалежності (Армійська);
- пров.Шампанський;
- проспект Лесі Українки (Гагаріна);
- Французький бульвар;
- вулиця Довженка;
- провулок Ботанічний.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
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