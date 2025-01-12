Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
В частности, света сегодня не будет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Колонтаевская, 12-39;
- Мечникова, 22-30, 70;
- Ольгиевская, 37;
- Южная, 27-48;
- Ризовская, 25-38;
- Разумовская, 2/4-27;
- Садыковская, 37;
- Средняя, 1, 2, 7;
- Мастеровая (Серова), 39-47;
- сквер Серединский, 1.
Работы продлятся до 19:00.
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Северный РЭС
- Ак. Панкратовой, 1-61;
- В. Хавкина, 1-51;
- Геологическая, 9, 9а, 23б;
- Котляревского, 1-23;
- Круговая, 1-58;
- Степная, 1-31;
- Хуторская, 15-105в;
- пер. Л. Гинзбург, 5-43;
- пер. Оранжерейный, 18а-43а;
- пер. Хуторской, 1-29;
- пер. Цементный, 1-17;
- пер. Шебелинский, 13-27.
Работы до 18:30.
Отметим, что стабилизационные отключения света в настоящее время не применяются, тем не менее, ситуация в энергосистеме может меняться. О возможных изменениях «Одесская жизнь» оповестит своих читателей дополнительно.
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