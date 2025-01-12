Отключение света
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Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

В частности, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • Колонтаевская, 12-39;
  • Мечникова, 22-30, 70;
  • Ольгиевская, 37;
  • Южная, 27-48;
  • Ризовская, 25-38;
  • Разумовская, 2/4-27;
  • Садыковская, 37;
  • Средняя, 1, 2, 7;
  • Мастеровая (Серова), 39-47;
  • сквер Серединский, 1.

Работы продлятся до 19:00.

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Северный РЭС

  • Ак. Панкратовой, 1-61;
  • В. Хавкина, 1-51;
  • Геологическая, 9, 9а, 23б;
  • Котляревского, 1-23;
  • Круговая, 1-58;
  • Степная, 1-31;
  • Хуторская, 15-105в;
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43;
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а;
  • пер. Хуторской, 1-29;
  • пер. Цементный, 1-17;
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Работы до 18:30.

Отметим, что стабилизационные отключения света в настоящее время не применяются, тем не менее, ситуация в энергосистеме может меняться. О возможных изменениях «Одесская жизнь» оповестит своих читателей дополнительно.

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