Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

В частности, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Колонтаевская, 12-39;

Мечникова, 22-30, 70;

Ольгиевская, 37;

Южная, 27-48;

Ризовская, 25-38;

Разумовская, 2/4-27;

Садыковская, 37;

Средняя, 1, 2, 7;

Мастеровая (Серова), 39-47;

сквер Серединский, 1.

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС

Ак. Панкратовой, 1-61;

В. Хавкина, 1-51;

Геологическая, 9, 9а, 23б;

Котляревского, 1-23;

Круговая, 1-58;

Степная, 1-31;

Хуторская, 15-105в;

пер. Л. Гинзбург, 5-43;

пер. Оранжерейный, 18а-43а;

пер. Хуторской, 1-29;

пер. Цементный, 1-17;

пер. Шебелинский, 13-27.

Работы до 18:30.

Отметим, что стабилизационные отключения света в настоящее время не применяются, тем не менее, ситуация в энергосистеме может меняться. О возможных изменениях «Одесская жизнь» оповестит своих читателей дополнительно.

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