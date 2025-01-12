Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».
Зокрема, світла сьогодні не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Колонтаївська, 12-39;
- Мечнікова, 22-30, 70;
- Ольгіївська, 37;
- Південна, 27-48;
- Різовська, 25-38;
- Розумовська, 2/4-27;
- Садиковська, 37;
- Середня, 1, 2, 7;
- Майстрова (Сєрова), 39-47;
- сквер Серединський, 1.
Роботи триватимуть до 19:00.
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Північний РЕМ
- Ак. Панкратової, 1-61;
- В. Хавкіна, 1-51;
- Геологічна, 9, 9а, 23б;
- Котляревського, 1-23;
- Кругова, 1-58;
- Степова, 1-31;
- Хутірська, 15-105в;
- пров. Л. Гінзбург, 5-43;
- пров. Оранжерейний, 18а-43а;
- пров. Хуторській, 1-29;
- пров. Цементний, 1-17;
- пров. Шебелинський, 13-27.
Роботи до 18:30.
Зазначимо, що стабілізаційні відключення світла нині не застосовуються, проте ситуація в енергосистемі може змінюватися. Про можливі зміни «Одеське життя» оповістить своїх читачів додатково.
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