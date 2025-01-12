Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Зокрема, світла сьогодні не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Колонтаївська, 12-39;

Мечнікова, 22-30, 70;

Ольгіївська, 37;

Південна, 27-48;

Різовська, 25-38;

Розумовська, 2/4-27;

Садиковська, 37;

Середня, 1, 2, 7;

Майстрова (Сєрова), 39-47;

сквер Серединський, 1.

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ

Ак. Панкратової, 1-61;

В. Хавкіна, 1-51;

Геологічна, 9, 9а, 23б;

Котляревського, 1-23;

Кругова, 1-58;

Степова, 1-31;

Хутірська, 15-105в;

пров. Л. Гінзбург, 5-43;

пров. Оранжерейний, 18а-43а;

пров. Хуторській, 1-29;

пров. Цементний, 1-17;

пров. Шебелинський, 13-27.

Роботи до 18:30.

Зазначимо, що стабілізаційні відключення світла нині не застосовуються, проте ситуація в енергосистемі може змінюватися. Про можливі зміни «Одеське життя» оповістить своїх читачів додатково.

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