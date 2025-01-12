Отключение света
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Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».

Зокрема, світла сьогодні не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Колонтаївська, 12-39;
  • Мечнікова, 22-30, 70;
  • Ольгіївська, 37;
  • Південна, 27-48;
  • Різовська, 25-38;
  • Розумовська, 2/4-27;
  • Садиковська, 37;
  • Середня, 1, 2, 7;
  • Майстрова (Сєрова), 39-47;
  • сквер Серединський, 1.

Роботи триватимуть до 19:00.

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Північний РЕМ

  • Ак. Панкратової, 1-61;
  • В. Хавкіна, 1-51;
  • Геологічна, 9, 9а, 23б;
  • Котляревського, 1-23;
  • Кругова, 1-58;
  • Степова, 1-31;
  • Хутірська, 15-105в;
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43;
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а;
  • пров. Хуторській, 1-29;
  • пров. Цементний, 1-17;
  • пров. Шебелинський, 13-27.

Роботи до 18:30.

Зазначимо, що стабілізаційні відключення світла нині не застосовуються, проте ситуація в енергосистемі може змінюватися. Про можливі зміни «Одеське життя» оповістить своїх читачів додатково.

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