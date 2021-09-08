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Часть Одессы останется без света – кому не повезет в четверг 9 сентября

Часть Одессы останется без света – кому не повезет в четверг 9 сентября

Завтра, в четверг, 9 сентября, в Одессе энергетики снова запланировали ремонтные работы на электросетях, из-за чего несколько улиц во всех районах города могут на весь день остаться без света.

Об этом сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, завтра планируется обесточить 13 улиц и несколько десятков домов по таким адресам:

Балковская улица, 177, 179, 181, 183

С 09:00 до 19:00;

Генерала Бочарова улица, 57а, 57в, 61а

С 09:00 до 17:00;

Героев Крут улица, 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47

С 09:00 до 18:00;

Дальницкая улица, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42

С 09:00 до 19:00;

Колоническая улица, 9, 11

С 09:00 до 19:00;

Левитана улица, 123б

С 09:00 до 19:00;

Маразлиевская улица, 1а, 1а /б, 36, 38, 40/42

С 09:00 до 18:00;

Ольгиевский спуск, 8а

С 09:00 до 17:00;

Пишоновская улица, 19, 21, 22/1, 25, 26, 34

С 09:00 до 18:00;

Пишоновский переулок, 2, 4

С 09:00 до 18:00;

Разумовская улица, 10/12

С 09:00 до 19:00;

Сегедская улица, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б

С 09:00 до 17:00;

Фонтанская дорога, 15, 15а, 15/2, 15б

С 09:00 до 17:00.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько придется платить за электроэнергию по сниженным тарифам с 1 октября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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