Часть Одессы останется без света – кому не повезет в четверг 9 сентября

Завтра, в четверг, 9 сентября, в Одессе энергетики снова запланировали ремонтные работы на электросетях, из-за чего несколько улиц во всех районах города могут на весь день остаться без света.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, завтра планируется обесточить 13 улиц и несколько десятков домов по таким адресам:
Балковская улица, 177, 179, 181, 183
С 09:00 до 19:00;
Генерала Бочарова улица, 57а, 57в, 61а
С 09:00 до 17:00;
Героев Крут улица, 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47
С 09:00 до 18:00;
Дальницкая улица, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 42
С 09:00 до 19:00;
Колоническая улица, 9, 11
С 09:00 до 19:00;
Левитана улица, 123б
С 09:00 до 19:00;
Маразлиевская улица, 1а, 1а /б, 36, 38, 40/42
С 09:00 до 18:00;
Ольгиевский спуск, 8а
С 09:00 до 17:00;
Пишоновская улица, 19, 21, 22/1, 25, 26, 34
С 09:00 до 18:00;
Пишоновский переулок, 2, 4
С 09:00 до 18:00;
Разумовская улица, 10/12
С 09:00 до 19:00;
Сегедская улица, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б
С 09:00 до 17:00;
Фонтанская дорога, 15, 15а, 15/2, 15б
С 09:00 до 17:00.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько придется платить за электроэнергию по сниженным тарифам с 1 октября.