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Часть Одессы останется без света – ДТЭК обнародовал список улиц

Часть Одессы останется без света – ДТЭК обнародовал список улиц

Сегодня, во вторник, 14 марта 2023 года, ряд одесских улиц временно останется без электроснабжения.
Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

В частности, света не будет на таких улицах:

  • Агрономическая;
  • Гладкова;
  • Державина;
  • Днепровская;
  • Добровольского просп.;
  • Донецкая;
  • Капитана Кузнецова;
  • Керченская;
  • Кишиневская;
  • Ломоносова;
  • Николая Михновского;
  • Южная дорога;
  • Республиканская;
  • Ростовская;
  • Хаджибейская дорога;
  • Хуторская;
  • Академическая;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Конная;
  • Кленовая;
  • Коблевская;
  • Мясоедовская;
  • Маршала Говорова;
  • Нежинская;
  • Новосельского;
  • Ольгиевская;
  • Старопортофранковская;
  • Варненская;
  • Инглези;
  • Космонавтов

и переулках:

  • 1-й Керченский;
  • 2-я Линия на жилом массиве;
  • 3-й Керченский;
  • Державина;
  • Оранжерейный;
  • Богданова;
  • Вильгельма Габсбурга.

Восстановить электроснабжение энергетики обещают к 19:00.

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