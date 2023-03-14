Часть Одессы останется без света – ДТЭК обнародовал список улиц

Отключения света в Одессе не будут долгими – глава ОВА Максим Марченко (видео) Сегодня, 9 марта, враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и в Одесской области. И поэтому не исключено, что в часы пиковых нагрузок на энергосистему в Одессе и Одесском районе будут применяться непродолжительные почасовые отключения света. ПОДРОБНЕЕ

Будут ли отключать свет в Одессе после ночной ракетной атаки – подробности от ДТЭК Сегодня, в четверг, 9 марта 2023 года, после ночной массированной ракетной атаки рашистов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Одессе и Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений электричества.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ

В Укренерго рассказали, ждать ли отключений света в Одессе и области В компании НЭК Укрэнерго рассказали, что сейчас в Одесской области проходят работы для восстановления надежности питания региона. Их закончат к 15 марта. При этом отключений света быть не должно. ПОДРОБНЕЕ