Часть Одессы останется без света – ДТЭК обнародовал список улиц

Сегодня, во вторник, 14 марта 2023 года, ряд одесских улиц временно останется без электроснабжения.
Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
В частности, света не будет на таких улицах:
- Агрономическая;
- Гладкова;
- Державина;
- Днепровская;
- Добровольского просп.;
- Донецкая;
- Капитана Кузнецова;
- Керченская;
- Кишиневская;
- Ломоносова;
- Николая Михновского;
- Южная дорога;
- Республиканская;
- Ростовская;
- Хаджибейская дорога;
- Хуторская;
- Академическая;
- Богдана Хмельницкого;
- Конная;
- Кленовая;
- Коблевская;
- Мясоедовская;
- Маршала Говорова;
- Нежинская;
- Новосельского;
- Ольгиевская;
- Старопортофранковская;
- Варненская;
- Инглези;
- Космонавтов
и переулках:
- 1-й Керченский;
- 2-я Линия на жилом массиве;
- 3-й Керченский;
- Державина;
- Оранжерейный;
- Богданова;
- Вильгельма Габсбурга.
Восстановить электроснабжение энергетики обещают к 19:00.
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