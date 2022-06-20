Часть Одессы осталась без света из-за аварии на подстанции

Сегодня утром, в понедельник, 20 июня 2022 года, в Одессе произошла авария на высоковольтной подстанции в одном из районов города, отчего некоторые одесситы остались без электроснабжения.

По информации компании «ДТЭК Одесские электросети», причиной аварии стало возгорание силового кабеля, в результате чего без света остались 16,8 тысяч одесситов.

Сообщается, что энергетики снабдили генераторами объекты критически важной инфраструктуры – два медицинских учреждения одного из районов города.

Сейчас аварийные бригады чинят сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем горожанам. Точное время восстановления электроснабжения не уточняется.

Кроме того, как сообщают в компании «ДТЭК Одесские электросети», света нет в Суворовском районе Одессы, что связано с проведением ремонтных работ. Вернуть свет в дома жителей этого района планируется к 13:00.

В компании напоминают: все, у кого возникли вопросы, могут воспользоваться такими дистанционными каналами обслуживания:

и IVR-меню колл-центра:

для стационарных телефонов +38(048) 705-90-90;

для мобильных телефонов +38 (068) 750-90-90, +38 (095) 750-90-90, +38 (073) 750-90-90, 0 800-409-090;

отдельная линия для юридических клиентов +38 (066) 750-90-90.