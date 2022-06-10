Часть Одессы осталась без света до вечера

Сегодня, в пятницу, 10 июня 2022 года, в Одессе осталась без электроснабжения часть Киевского района. Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».

По данным энергетиков, отсутствие света связано с проведением ремонтных работ. При этом, на каких именно улицах нет электричества, не уточняется.

Восстановить электроснабжение планируется сегодня к 18:00.

Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте «ДТЭК Одесские электросети» или чат-ботах: