Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 7 марта до вечера осталась без света: адреса

Часть Одессы 7 марта до вечера осталась без света: адреса

В четверг, 7 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Долгая,
  • Костанди,
  • Люстдорфская дорога, 129-179,
  • Новгородская,
  • Сумская, 65а,
  • Тимирязева,
  • Шолохова,
  • пер. 2-й Новгородский,
  • Львовская,
  • Новгородская,
  • Левитана, 59, 61,
  • Шишкина, 51, 51а, 63, 63а, пер. 3-й,4-й,
  • 5-й Тимирязева,
  • пер. 2-й, 3-й Юннатов,
  • пер. Трудовой, 1-8.

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Работы до 19.00:

  • Золотой Берег,
  • переулок Узкий, 1, 5, 13, 14б,
  • Фонтанская дорога, 165-173,
  • переулок Амбулаторный,
  • переулок Белякова, 2/корп.10,
  • переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7,
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
  • Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1,
  • Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рыбальская Балка,
  • переулок 2-й Мичманский,
  • переулок Байдукова,
  • переулок Леваневского, 1, 2, 2а,3/корп.1, 11,
  • переулок Фестивальный, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4,
  • Семена Яхненко.

Центральный РЭС

Работы до 20.00:

  • Канатная, 29,74,
  • Жуковского, 17,
  • Еврейская, 24,
  • Ришельевская, 21,
  • Святослава Рихтера,
  • Косяченко, 2,
  • Гранатная,
  • Дубовая,
  • Профсоюзная,
  • Пшеничная, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24,
  • Радостная, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54,
  • Трудовых Резервов, 1-10, Туристская,
  • пер. 1-й, 3-й Кипарисный,
  • переулок Джутовый 1-10,10а,
  • переулок Конструкторский,
  • переулок Москвина 1-10,10а,12,
  • переулок Радиальный, 1-10, 12,
  • Центральный Аэропорт 1,3,5,7,9,11,13,15,23,
  • Малишевского (Гастело),

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Ак. Заболотного, 18,20,24,
  • Паустовского, 31,31/корп.1, 31/корп.2
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