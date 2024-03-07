Часть Одессы 7 марта до вечера осталась без света: адреса

В четверг, 7 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, многие одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Долгая,
- Костанди,
- Люстдорфская дорога, 129-179,
- Новгородская,
- Сумская, 65а,
- Тимирязева,
- Шолохова,
- пер. 2-й Новгородский,
- Львовская,
- Новгородская,
- Левитана, 59, 61,
- Шишкина, 51, 51а, 63, 63а, пер. 3-й,4-й,
- 5-й Тимирязева,
- пер. 2-й, 3-й Юннатов,
- пер. Трудовой, 1-8.
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Работы до 19.00:
- Золотой Берег,
- переулок Узкий, 1, 5, 13, 14б,
- Фонтанская дорога, 165-173,
- переулок Амбулаторный,
- переулок Белякова, 2/корп.10,
- переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7,
- Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
- Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1,
- Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рыбальская Балка,
- переулок 2-й Мичманский,
- переулок Байдукова,
- переулок Леваневского, 1, 2, 2а,3/корп.1, 11,
- переулок Фестивальный, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4,
- Семена Яхненко.
Центральный РЭС
Работы до 20.00:
- Канатная, 29,74,
- Жуковского, 17,
- Еврейская, 24,
- Ришельевская, 21,
- Святослава Рихтера,
- Косяченко, 2,
- Гранатная,
- Дубовая,
- Профсоюзная,
- Пшеничная, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24,
- Радостная, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54,
- Трудовых Резервов, 1-10, Туристская,
- пер. 1-й, 3-й Кипарисный,
- переулок Джутовый 1-10,10а,
- переулок Конструкторский,
- переулок Москвина 1-10,10а,12,
- переулок Радиальный, 1-10, 12,
- Центральный Аэропорт 1,3,5,7,9,11,13,15,23,
- Малишевского (Гастело),
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Ак. Заболотного, 18,20,24,
- Паустовского, 31,31/корп.1, 31/корп.2