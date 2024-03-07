Частина Одеси 7 березня до вечора залишилася без світла: адреси

У четвер, 7 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Довга,
- Костанді,
- Люстдорфська дорога, 129-179,
- Новгородська,
- Сумська, 65а,
- Тімірязєва,
- Шолохова,
- пров. 2-й Новгородський,
- Львівська,
- Новгородська,
- Левітана, 59, 61,
- Шишкіна, 51, 51а, 63, 63а,
- пров. 3-й,4-й,5-й Тимірязєва,
- пров. 2-й, 3-й Юннатів,
- пров. Трудовий, 1-8.
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Роботи до 19.00:
- Золотий Берег,
- пров. Вузький, 1, 5, 13, 14б,
- Фонтанська дорога, 165-173,
- пров. Амбулаторний,
- пров. Бєлякова, 2/корп.10,
- пров. Всеволода Змієнка, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7,
- Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
- Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1,
- Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рибальська Балка,
- пров. 2-й Мічманський,
- пров. Байдукова,
- пров. Леваневського, 1, 2, 2а,3/корп.1, 11,
- пров. Фестивальний, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4,
- Семена Яхненка.
Центральний РЕМ
Роботи до 20.00:
- Канатна, 29,74,
- Жуковського, 17,
- Єврейська, 24,
- Рішельєвська, 21,
- Святослава Ріхтера,
- Косяченко, 2,
- Гранатна,
- Дубова,
- Профспілкова,
- Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24,
- Радісна, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54,
- Трудових Резервів, 1-10, Туристська,
- пров. 1-й, 3-й Кипарисний,
- пров. Джутовий 1-10,10а,
- пров. Конструкторський,
- пров. Москвіна 1-10,10а,12,
- пров. Радіальний, 1-10, 12,
- Центральний Аеропорт 1,3,5,7,9,11,13,15,23,
- Малішевського (Гастело) ,
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Ак. Заболотного, 18,20,24,
- Паустовського, 31,31/корп.1, 31/корп.2