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Частина Одеси 7 березня до вечора залишилася без світла: адреси

Частина Одеси 7 березня до вечора залишилася без світла: адреси

У четвер, 7 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, багато одеситів залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Довга,
  • Костанді,
  • Люстдорфська дорога, 129-179,
  • Новгородська,
  • Сумська, 65а,
  • Тімірязєва,
  • Шолохова,
  • пров. 2-й Новгородський,
  • Львівська,
  • Новгородська,
  • Левітана, 59, 61,
  • Шишкіна, 51, 51а, 63, 63а,
  • пров. 3-й,4-й,5-й Тимірязєва,
  • пров. 2-й, 3-й Юннатів,
  • пров. Трудовий, 1-8.

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Роботи до 19.00:

  • Золотий Берег,
  • пров. Вузький, 1, 5, 13, 14б,
  • Фонтанська дорога, 165-173,
  • пров. Амбулаторний,
  • пров. Бєлякова, 2/корп.10,
  • пров. Всеволода Змієнка, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7,
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
  • Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1,
  • Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рибальська Балка,
  • пров. 2-й Мічманський,
  • пров. Байдукова,
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2а,3/корп.1, 11,
  • пров. Фестивальний, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4,
  • Семена Яхненка.

Центральний РЕМ

Роботи до 20.00:

  • Канатна, 29,74,
  • Жуковського, 17,
  • Єврейська, 24,
  • Рішельєвська, 21,
  • Святослава Ріхтера,
  • Косяченко, 2,
  • Гранатна,
  • Дубова,
  • Профспілкова,
  • Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24,
  • Радісна, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54,
  • Трудових Резервів, 1-10, Туристська,
  • пров. 1-й, 3-й Кипарисний,
  • пров. Джутовий 1-10,10а,
  • пров. Конструкторський,
  • пров. Москвіна 1-10,10а,12,
  • пров. Радіальний, 1-10, 12,
  • Центральний Аеропорт 1,3,5,7,9,11,13,15,23,
  • Малішевського (Гастело) ,

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Ак. Заболотного, 18,20,24,
  • Паустовського, 31,31/корп.1, 31/корп.2
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