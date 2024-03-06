Часть Приморского района Одессы 7 марта останется без воды – адреса

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города Одесса, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
Завтра 7 марта 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам:
- Итальянский бульвар;
- ул. Гимназическая;
- ул. Пантелеймоновская,
- ул. Л.Шмидта.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.