Новости Одессы и Одесской области

Часть Одесской области почти на сутки останется без воды

Часть Одесской области почти на сутки останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в среду, 27 марта 2024 года, в части Лиманского района Одесской области запланировано отключение воды.

Об этом предупредили в филиале «Инфоксводоканал».

Подача воды будет прекращена 27 марта с 00:30 до 23:30 следующим потребителям области:

  • порт «Южный»,
  • с.Сычавка,
  • терминал «ТИС»,
  • с.Новые Беляры,
  • с.Визирка,
  • терминал «Дельта-Вильмар»,
  • с.Булдинка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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Редакция ПРОФИЛЬ
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