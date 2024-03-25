Часть Одесской области почти на сутки останется без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в среду, 27 марта 2024 года, в части Лиманского района Одесской области запланировано отключение воды.
Об этом предупредили в филиале «Инфоксводоканал».
Подача воды будет прекращена 27 марта с 00:30 до 23:30 следующим потребителям области:
- порт «Южный»,
- с.Сычавка,
- терминал «ТИС»,
- с.Новые Беляры,
- с.Визирка,
- терминал «Дельта-Вильмар»,
- с.Булдинка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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