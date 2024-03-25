Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеської області майже на добу залишиться без води

Частина Одеської області майже на добу залишиться без води

У зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт у середу, 27 березня 2024 року, у частині Лиманського району Одеської області заплановано відключення води.

Про це попередили у філії “Інфоксводоканал”.

Подачу води буде припинено 27 березня з 00:30 до 23:30 таким споживачам області:

  • порт “Південний”,
  • с.Сичавка,
  • термінал “ТІС”,
  • с.Нові Біляри,
  • с.Визирка,
  • термінал “Дельта-Вільмар”,
  • с.Булдинка.

Філія “Інфоксводоканал” приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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