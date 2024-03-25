Частина Одеської області майже на добу залишиться без води

У зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт у середу, 27 березня 2024 року, у частині Лиманського району Одеської області заплановано відключення води.
Про це попередили у філії “Інфоксводоканал”.
Подачу води буде припинено 27 березня з 00:30 до 23:30 таким споживачам області:
- порт “Південний”,
- с.Сичавка,
- термінал “ТІС”,
- с.Нові Біляри,
- с.Визирка,
- термінал “Дельта-Вільмар”,
- с.Булдинка.
Філія “Інфоксводоканал” приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)