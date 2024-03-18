Часть одесских улиц 18 марта осталась без света: адреса

В понедельник, 18 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Экономический 1, 2, 3, 5,
- Фонтанская дорога, 39, 41, 43, 45, 47.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ивана и Юрия Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в,
- Ицхака Рабина, 57, 59, 61,
- Лигинская (Макаренко), 39/Б.
Работы до 19.00
- Ильфа и Петрова, 18а, 27, 31.
Северный РЭС
Работы до 16.00
- Почтовая, 17-37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а,
- Отечественная, 1,
- Испанская, 1,1/корп.3-8,
- Михаила Грушевского, 7,
- Парковая, 62-73,
- Самодеятельная, 1.