Новости Одессы и Одесской области

Часть одесских улиц 18 марта осталась без света: адреса

Часть одесских улиц 18 марта осталась без света: адреса

В понедельник, 18 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Экономический 1, 2, 3, 5,
  • Фонтанская дорога, 39, 41, 43, 45, 47.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ивана и Юрия Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в,
  • Ицхака Рабина, 57, 59, 61,
  • Лигинская (Макаренко), 39/Б.

Работы до 19.00

  • Ильфа и Петрова, 18а, 27, 31.

Северный РЭС

Работы до 16.00

  • Почтовая, 17-37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а,
  • Отечественная, 1,
  • Испанская, 1,1/корп.3-8,
  • Михаила Грушевского, 7,
  • Парковая, 62-73,
  • Самодеятельная, 1.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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