Новини Одеси та Одеської області

Частина одеських вулиць 18 березня залишилася без світла: адреси

Частина одеських вулиць 18 березня залишилася без світла: адреси

У понеділок, 18 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Економічний 1, 2, 3, 5,
  • Фонтанська дорога, 39, 41, 43, 45, 47.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Івана та Юрія Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в,
  • Іцхака Рабіна, 57, 59, 61,
  • Лігінська (Макаренка), 39/Б.

Роботи до 19.00

  • Ільфа і Петрова, 18а, 27, 31.

Північний РЕМ

Роботи до 16.00

  • Поштова, 17-37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а,
  • Вітчизняна, 1,
  • Іспанська, 1,1/корп.3-8,
  • Михайла Грушевського, 7,
  • Паркова , 62-73,
  • Самодіяльна, 1.
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