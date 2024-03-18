Частина одеських вулиць 18 березня залишилася без світла: адреси

У понеділок, 18 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Економічний 1, 2, 3, 5,
- Фонтанська дорога, 39, 41, 43, 45, 47.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Івана та Юрія Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в,
- Іцхака Рабіна, 57, 59, 61,
- Лігінська (Макаренка), 39/Б.
Роботи до 19.00
- Ільфа і Петрова, 18а, 27, 31.
Північний РЕМ
Роботи до 16.00
- Поштова, 17-37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а,
- Вітчизняна, 1,
- Іспанська, 1,1/корп.3-8,
- Михайла Грушевського, 7,
- Паркова , 62-73,
- Самодіяльна, 1.