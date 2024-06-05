Церковный праздник 5 июня: нельзя рассказывать сны и тратить много денег

Сегодня, 5 июня, по новому церковному календарю в Украине отмечают и чтят память Игоревской иконы Божией Матери, а также перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца. «Одесская жизнь» рассказывает, какие приметы и запреты связаны с этим днем.
Игоревская икона Богородицы – чудотворная и сильная
Игоревская икона Богородицы считается чудотворной и сильной. Свое название она получила в честь Великого князя Киевского Игоря Ольговича, который молился перед иконой в последние минуты своей жизни.
Князь Игорь жил в ХІІ веке, он был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, и правнуком святого Ярослава Мудрого. В те времена между потомками Ярослава – Ольговичами и Мстиславовичами – шла борьба за власть и продолжались княжеские раздоры. Получилось так, что в 1146 году старший брат Игоря, киевский князь Всеволод, поставил младшего брата своим наследником. И Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.
Его княжение продолжалось менее двух недель: в ходе битвы под Киевом с князем Изяславом войско предало Игоря. Князя взяли в плен – там он тяжело заболел и едва не умер. В таком состоянии Игорь попросил разрешения принять монашество – вскоре он сделал это в Феодоровском монастыре в Киеве с именем Игнатий.
Со временем князь выздоровел, он вел богоугодную жизнь, много времени проводил в молитве и покаянии. Но случилось непредвиденное: спустя год в храм, где Игорь молился перед иконой Богоматери во время богослужения, ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и жестоко забила князя до смерти.
По преданию, когда вечером тело Игоря внесли в храм отпевать, произошло чудо: вмиг зажглись все храмовые свечи. Похоронили князя в монастыре святого Симеона, на окраине Киева. Вскоре у его мощей стали происходить чудеса. В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.
Икону Божьей Матери, перед которой молился князь Игорь в последние минуты своей земной жизни, стали звать Игоревской. Считается, что образ был создан примерно в конце XIV-начале XV веков, а сама святыня является чудотворной.
В начале ХХ века икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В 1924 году ее забрали на реставрацию, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Церковный праздник 5 июня по старому стилю
5 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобную Ефросинию Полоцкую.
У кого именины 5 июня
Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Георгий, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор, а по старому стилю – Афанасий, Константин, Леонтий, Михаил, Мария, Ефросинья, Дарья.
О чем говорят приметы на 5 июня
В народе считается, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи – воробьиные. В народном календаре 5 июня – праздник Дорофеев день, в честь священномученика Дорофея, епископа Тирского, память которого также совершается сегодня.
По приметам дня судят о погоде и урожае:
- с утра сильно пахнет травой – пойдет дождь;
- туман стелется над водой – будет урожай грибов;
- много росы – к богатому урожаю;
- установилась ясная и теплая погода – будет хороший урожай зерна.
Что нельзя делать 5 июня
- Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, клевету, выступает против обид, жадности, зависти, уныния.
- В народе считается, что если в этот день долго спать, то и в будущем всю свою жизнь можете проспать.
- Также в этот день запрещено тратить большие суммы денег – есть риск напрасно потерять их.
- Кроме того, народные приметы запрещают в этот день рассказывать сны, особенно страшные, и поднимать деньги или вещи, которые кто-то обронил – можно заболеть.
Что можно делать 5 июня
- Перед Игоревской иконой просят Богородицу о спасении от завистников и предателей, ищут исцеления от телесных недугов, страха и уныния. Помогает молитва у образа, когда нужно наладить семейные отношения между кровными родственниками, укрепить братскую любовь и восстановить мир.
- День благоприятный для домашних хлопот – можно заниматься уборкой, стиркой, работать в огороде.
- 5 июня принято высаживать огурцы, считается, что если в этот день выполоть все сорняки на огороде и в саду, то они больше не вырастут.
- Также в народе верят, что на Дорофея расцветает загадочная сон-трава – ее в древности носили как оберег и закладывали в фундамент будущего дома.