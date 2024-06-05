Церковный праздник 5 июня: нельзя рассказывать сны и тратить много денег

Игоревская икона Богородицы – чудотворная и сильная

Игоревская икона Богородицы считается чудотворной и сильной. Свое название она получила в честь Великого князя Киевского Игоря Ольговича, который молился перед иконой в последние минуты своей жизни.

Князь Игорь жил в ХІІ веке, он был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, и правнуком святого Ярослава Мудрого. В те времена между потомками Ярослава – Ольговичами и Мстиславовичами – шла борьба за власть и продолжались княжеские раздоры. Получилось так, что в 1146 году старший брат Игоря, киевский князь Всеволод, поставил младшего брата своим наследником. И Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.

Его княжение продолжалось менее двух недель: в ходе битвы под Киевом с князем Изяславом войско предало Игоря. Князя взяли в плен – там он тяжело заболел и едва не умер. В таком состоянии Игорь попросил разрешения принять монашество – вскоре он сделал это в Феодоровском монастыре в Киеве с именем Игнатий.

Со временем князь выздоровел, он вел богоугодную жизнь, много времени проводил в молитве и покаянии. Но случилось непредвиденное: спустя год в храм, где Игорь молился перед иконой Богоматери во время богослужения, ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и жестоко забила князя до смерти.

По преданию, когда вечером тело Игоря внесли в храм отпевать, произошло чудо: вмиг зажглись все храмовые свечи. Похоронили князя в монастыре святого Симеона, на окраине Киева. Вскоре у его мощей стали происходить чудеса. В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

Икону Божьей Матери, перед которой молился князь Игорь в последние минуты своей земной жизни, стали звать Игоревской. Считается, что образ был создан примерно в конце XIV-начале XV веков, а сама святыня является чудотворной.

В начале ХХ века икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В 1924 году ее забрали на реставрацию, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Церковный праздник 5 июня по старому стилю

5 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобную Ефросинию Полоцкую.

У кого именины 5 июня

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Георгий, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор, а по старому стилю – Афанасий, Константин, Леонтий, Михаил, Мария, Ефросинья, Дарья.

О чем говорят приметы на 5 июня

В народе считается, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи – воробьиные. В народном календаре 5 июня – праздник Дорофеев день, в честь священномученика Дорофея, епископа Тирского, память которого также совершается сегодня.

По приметам дня судят о погоде и урожае:

с утра сильно пахнет травой – пойдет дождь;

туман стелется над водой – будет урожай грибов;

много росы – к богатому урожаю;

установилась ясная и теплая погода – будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 5 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, клевету, выступает против обид, жадности, зависти, уныния.

В народе считается, что если в этот день долго спать, то и в будущем всю свою жизнь можете проспать.

Также в этот день запрещено тратить большие суммы денег – есть риск напрасно потерять их.

Кроме того, народные приметы запрещают в этот день рассказывать сны, особенно страшные, и поднимать деньги или вещи, которые кто-то обронил – можно заболеть.

Что можно делать 5 июня