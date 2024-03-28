Церковне свято 28 березня: можна робити ремонт і не можна вивертати кишені

Преподобний Іларіон Новий: був ченцем з юності і вмів творити чудеса

28 березня за новим церковним календарем (10 квітня за старим) православні віруючі вшановують пам’ять святого преподобного Іларіона Нового, який жив у VII-VIII століттях і володів даром чудотворення.

Іларіон Новий, ігумен Пелікітскій, з юності вирішив стати ченцем і провів багато років у затворництві. За свою праведність він отримав дар прозорливості та чудотворень. Наприклад, коли була сильна посуха, Іларіон міг викликати дощ. А ще святий за допомогою молитви виганяв бісів, зцілював хвороби, а також допомагав тваринам, впливав на погоду та рибний улов, відганяв шкідників від полів.

Існує церковний переказ, який свідчить, що в 754 році преподобний постраждав через напад на церкву. Тоді воїни візантійського полководця Михайла Лаханодракона взяли в полон і закували в кайдани 42 ченців, яких згодом убили. Решту жорстоко катували – серед загиблих мучеників був і Іларіон Новий.

У преподобного Іларіона просять зцілення від важких недуг, вважається, що святий допомагає позбавитися сліпоти, а також захищає від усього недоброго.

Свято 28 березня за старим стилем – день пам’яті мученика Агапія та з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонісіїв.

28 березня: у кого сьогодні іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан, Марія.

Талісманом людини, народженої 28 березня, є рубін. Самоцвіт, який відомий людству ще з давніх-давен. Рубін став каменем знаті та королів. Йому приписували лікування хвороб нирок та печінки.

Народні прикмети на 28 березня

У народному календарі 28 березня – Іларіон день. За його прикметами судять про майбутній урожай та погоду:

вранці туман – буде багатий урожай овочів, фруктів та злаків;

гром чути – чекайте затяжних дощів;

дощ пішов до врожайного року;

сороки сидять на верхівках дерев – скоро потеплішає.

у цей день спостерігають за заходом сонця – якщо воно велике та червоне, то завтра буде ясна погода.

Що можна робити 28 березня

Сьогодні можна займатися домашніми справами – прибирати в будинку, робити дрібний ремонт, працювати на городі.

Цей день вважався сприятливим для того, щоб вирушити у довгу подорож. Також наші предки намагалися 28 березня завершити всі справи, започатковані раніше.

Що не можна робити 28 березня