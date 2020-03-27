Цену на хлеб в Одессе повышать не будут

Роста цен на хлебобулочные изделия в Одесском регионе не предвидится.

Об этом корреспонденту “Одесской жизни” рассказал директор по производству ООО «Черкассыхлеб ЛТД» Виталий Добровольский. Он также рассказал, как работает предприятие в период карантина и может ли быть дефицит хлеба.

По словам Виталия Добровольского, сейчас стало еще дороже производить хлеб. Помимо увеличения закупочной стоимости товаров, появилась необходимость в упаковке всего хлеба.

“Если раньше можно было с печей сложить хлеб на поддоны и отвезти его в магазин, то в период, когда гуляет вирус, нужно обезопасить продукты от его попадания. Хлеб упаковывают люди, которые прошли санэпидобработку, а после потребитель его открывает и выкидывает упаковку. В другом случае, мимо стоек с открытыми поддона хлеба проходит много людей, они могут быть переносчиками вируса, который осядет на продукте”, – уточнил Виталий Добровольский.

На предприятии введен особый режим посещения.

Все сотрудники обязательно в масках и перчатках, при входе они проходят температурный контроль. На территории завода есть стойка, где можно обработать руки.

Кроме того, ручки дверей обмотаны тканью, которая пропитана хлорным раствором.

“Несмотря на данную ситуацию, речи о повышении цены быть не может. Это товар первой необходимости. Хлебзавод работает на полную мощность, чтобы достаточно обеспечить хлебобулочными изделиями Одессу”, – заверил директор по производству.

ООО «Черкассыхлеб ЛТД» – это единственное предприятие, заключившее договор с Одесским горсоветом на поставку хлеба в случае военного положения и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в 2019 году хлебзаводы Одесской области перешли в управление ООО «Черкассыхлеб.

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