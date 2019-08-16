Вкус прежний, бренд новый: кто будет делать хлеб для одесситов

Недавно одесситы узнали, что предприятие «Одесский каравай» обанкротилось, а хлебозаводы в Одесской области перешли под управлением «Черкассыхлеб». Это взволновало общественность, поскольку не понятно, кто и как будет выпекать и поставлять теперь продукт №1, найдется ли на полках привычная для одесситов продукция, и что значит для хлебозаводов понятие «реорганизация».

Для того чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «Одесской жизни» отправилась на Хлебозавод №4 и пообщалась с новым руководством предприятия.

Почему сменился управленец?

По словам заместителя директора по производству ООО «Черкассыхлеб ЛТД» Виталия Добровольского, владельцы хлебозаводов в Одесской области остались прежними.

– До 1997 года хлебозаводы входили в Государственное одесское хлебное объединение. В 1997 году была проведена приватизация данных предприятий и создано ПАО «Одесский каравай». В 2004 году компания прошла ребрендинг (комплекс мероприятий по изменению бренда — прим. ред.) под торговую марку «Булкин». Сегодня данное предприятие находится в стадии банкротства. В свою очередь с декабря 2017 года имущество «Одесского каравая» принадлежит «Сбербанку», поскольку находилось в залоге, а кредитные условия так и не были выполнены. Так как банк не может сам управлять предприятием по производству хлеба, решением суда назначили новых управленцев хлебозаводов в Одесской области — ООО «Черкассыхлеб ЛТД», – пояснил Виталий Добровольский.

Также замдиректора по производству отметил, предприятие «Одесский каравай» открыло процедуру банкротства по собственной инициативе руководства. Почему было принято именно такое решение, в компании не знают.

Первые изменения видны на этикетках товара

На прилавках супермаркетов и других торговых точек одесситы успели заметить продукцию уже с новыми этикетками.

Тут невольно возникает вопрос: «Будет ли смена ассортимента продукции? Смогут ли одесситы и дальше наслаждаться вкусным и популярным в нашем регионе «Одесским рогаликом»?

– Торговая марка «Булкин» принадлежит «Одесскому караваю», соответственно она не имеет никакого отношение к предприятию «Черкассыхлеб». По закону новое предприятие не имеет право использовать название чужой торговой марки. Чтобы одесситы не ощутили отсутствие продукции на прилавках, «Черкассхлеб» временно маркируют продукцию самыми простыми этикетками. Там указано, кто производитель и где пекут хлеб, – рассказал заместитель директора по производству.

При этом Виталий Добровольский подчеркнул, что технологии и рецептура на производстве не изменились. А это значит, что одесситы будут иметь возможность покупать все ту же продукцию, только с другими этикетками. Названия выпускаемой продукции пока остаются прежними.

Недобросовестный каравай?

Когда новые управленцы хлебозаводов Одесской области вступили в права эксплуатации производством, они столкнулись с массой неприятных вопросов. Оказалось, что у «Одесского каравая» большие задолженности по зарплате работникам предприятия. Также зафиксированы нарушения Трудового кодекса. В частности, не все имели возможность получить отпуск или компенсацию за него.

– Мы максимально быстро стараемся решить эти вопросы. Сейчас выплачиваем персоналу долги. Предприятие «Черкассыхлеб» работает только в правовом поле и согласно Законам Украины, – отметил Виталий Добровольский.

Кроме того, как оказалось, предприятие «Одесский каравай» не производило отчисления в Пенсионный фонд. Соответственно работникам предприятия не зачитывался трудовой стаж, который необходим для выхода на пенсию. Заместитель директора производства ООО «Черкассыхлеб ЛТД» комментирует эту ситуацию так:

– «Черкассыхлеб» никак не может решить эту проблему. Мы всех приняли на работу по новым договорам, с конца августа будем производить начисления в Пенсионный фонд.

Теперь работникам хлебозаводов необходимо обращаться в суд в отношении «Одесского каравая».

Обещают новый одесский бренд

Сейчас один хлебозавод за день выпускает более миллиона изделий. Сырье для выпечки продукции высшего качества и закупается оно наперед. Так, чтобы при форс-мажорах завод не простаивал, а еще минимум 2 недели мог работать, раньше сырья в запасе не было.

Помимо решения насущных проблем идет работа и над разработкой нового одесского бренда:

– Расскажу вам по секрету, – поделился информацией Виталий Добровольский, – уже к осени у булочек, изготавливаемых на одесских хлебозаводах, появится новая торговая марка и соответственно логотип.

При этом одесситы также могут ожидать расширения ассортимента продукции.

Отметим, сегодня хлебозаводы Одесской области выпускают порядка 134 кондитерских, слоенных и хлебобулочных изделий.