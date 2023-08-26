Центр Одессы временно закроют для проезда – в мэрии назвали причину

Ночью в центре Одессы горел жилой дом – есть жертва В ночь на субботу, 26 августа 2023 года, в Приморском районе Одессы загорелась одна из квартир в жилом доме. На пожаре погиб мужчина, сообщает управление ГСЧС в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Сабанеев мост и Военный спуск после рашистской террористической атаки: одесситы глазам не верят (фоторепортаж) «Я глазам своим не верю»: эти слова я услышала сегодня, 23 июля 2023 года, столько раз, что они стали для меня какой-то «цитатой дня». Воскресенье, выходной на военном положении в Одессе… Одесситы идут на Сабанеев мост и Военный спуск, на Соборную площадь и по другим страшным адресам нашего исторического наследия. Да, теперь страшным, потому что наследие это страдает от боли… ПОДРОБНЕЕ