Новости Одессы и Одесской области

Центр Одессы временно закроют для проезда – в мэрии назвали причину

Центр Одессы временно закроют для проезда – в мэрии назвали причину

Завтра, в воскресенье, 27 августа 2023 года, в центре Одессы временно перекроют движение транспорта из-за запданированных спортивных соревнований – велосипедной гонки по спринтерским видам велосипедного спорта.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Соревнования будут проходить в исторической части города по маршруту: ул. Ланжероновская (Литературный музей) – Театральная площадь – ул. Ришельевская – угол ул. Греческой – Театральная площадь.

Время проведения велогонки: с 09:00 до 12:00 часов.

На период проведения заездов движение транспорта на указанных участках будет частично ограничено, предупреждают в мэрии.

Так, с 08:45 до 12:15 будет временно ограничено движение автотранспорта:

  • на ул. Ришельевской до пересечения с ул. Греческой;
  • по ул. Ланжероновской, от Литературного музея до Театральной площади.

Исключение будет сделано только для спецавтотранспорта и автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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