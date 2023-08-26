Центр Одеси тимчасово закриють для проїзду – у мерії назвали причину

Вночі у центрі Одеси горів житловий будинок – є жертва У ніч на суботу, 26 серпня 2023 року, у Приморському районі Одеси спалахнула одна з квартир у житловому будинку. На пожежі загинув чоловік, повідомляє управління ДСНС на Одещині. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сабанеїв міст, Військовий узвіз після рашистської терористичної атаки: одесити очам не вірять (фоторепортаж) «Я очам своїм не вірю»: ці слова я почула сьогодні, 23 липня 2023 року, стільки раз, що вони стали якоюсь «цитатою дня». Неділя, вихідний на воєнному стані в Одесі… Одесити йдуть на Сабанеїв міст і Військовий узвіз, на Соборну площу і по іншим страшним адресам нашої спадщини. Так, тепер страшним, бо спадщина ця страждає від болю… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ