Центр Одеси тимчасово закриють для проїзду – у мерії назвали причину

Завтра, в неділю, 27 серпня 2023 року, у центрі Одеси тимчасово перекриють рух транспорту через заплановані спортивні змагання – велосипедні перегони з спринтерських видів велосипедного спорту.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
Змагання проходитимуть в історичній частині міста за маршрутом: вул. Ланжеронівська (Літературний музей) – Театральна площа – вул. Рішельєвська – кут вул. Грецькій – Театральна площа.
Час проведення велогонки: з 09:00 до 12:00 години.
На період проведення заїздів рух транспорту на вказаних ділянках буде частково обмежений, попереджають у мерії.
Так, з 08:45 до 12:15 буде тимчасово обмежено рух автотранспорту:
- на вул. Рішельєвській до перетину з вул. Грецькою;
- по вул. Ланжеронівській, від Літературного музею до Театральної площі.
Виняток буде зроблено лише для спецавтотранспорту та автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.