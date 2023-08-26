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Центр Одеси тимчасово закриють для проїзду – у мерії назвали причину

Центр Одеси тимчасово закриють для проїзду – у мерії назвали причину

Завтра, в неділю, 27 серпня 2023 року, у центрі Одеси тимчасово перекриють рух транспорту через заплановані спортивні змагання – велосипедні перегони з спринтерських видів велосипедного спорту.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Змагання проходитимуть в історичній частині міста за маршрутом: вул. Ланжеронівська (Літературний музей) – Театральна площа – вул. Рішельєвська – кут вул. Грецькій – Театральна площа.

Час проведення велогонки: з 09:00 до 12:00 години.

На період проведення заїздів рух транспорту на вказаних ділянках буде частково обмежений, попереджають у мерії.

Так, з 08:45 до 12:15 буде тимчасово обмежено рух автотранспорту:

  • на вул. Рішельєвській до перетину з вул. Грецькою;
  • по вул. Ланжеронівській, від Літературного музею до Театральної площі.

Виняток буде зроблено лише для спецавтотранспорту та автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.

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