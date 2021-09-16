Центр Одессы «украсили» рытвинами и траншеями – что происходит? (фото)

Одесские коммунальщики перекопали улицы Гоголя и Маяковского в центре города и оставили заброшенные рытвины и траншеи. Между тем, в разгар бархатного сезона по этим улицам проходят десятки туристических групп.
Об этом сообщает в Facebook одесский историк и по совместительству гид Александр Бабич.
«Прошел снова с туристами по стандартному маршруту обзорной экскурсии. Где проходят десятки групп в день, сотни туристов и тысячи одесситов. Гоголя, Маяковского, Сабанеев мост. Разрыто по Гоголя было 2 недели назад, проложили какой-то кабель. Больше никаких работ. Просто заброшенные рытвины»,
– пишет Бабич.
Он отмечает, что больше всех неудобства испытывают мамы с колясками и инвалиды.
«Почему весь город как после бомбежки? В чем тайный сакральный смысл этого?»
– недоумевает гид.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как преображается одесский «разбитый» перекресток на углу Пастера и Конной.
Также напомним, что в Одессе закроют для проезда до 30 ноября участок улицы Бориса Литвака.
Фото с Facebook-страницы Александра Бабича