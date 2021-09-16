Центр Одессы «украсили» рытвинами и траншеями – что происходит? (фото)

Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото) Если кто-то думает, что сегодняшняя библиотека, пусть даже детская, – это абсолютная тишина, строгие тети в очках и еле слышное передвижение по читальному залу, то он очень ошибается: детская библиотека сегодня – это еще и очень-очень весело, познавательно, оригинально, необычно и даже волшебно. ПОДРОБНЕЕ

Одесский «зефирно-резной» дом на Гоголя станет памятником архитектуры «целиком» (фото) Вот как бывает порой с нашим историческим архитектурным наследием: имеем дом, который по всем правилам значится памятником архитектуры. И табличка на его фасаде об этом же вещает. А на деле оказывается, что статус имеет только фасад дома плюс еще какая-то часть здания. Такая история сложилась с «зефирным» (он же «резной») домом на улице Гоголя, 14. Теперь мы можем надеяться на то, что он станет памятником архитектуры «целиком». ПОДРОБНЕЕ