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Центр Одессы «украсили» рытвинами и траншеями – что происходит? (фото)

Центр Одессы «украсили» рытвинами и траншеями – что происходит? (фото)

Одесские коммунальщики перекопали улицы Гоголя и Маяковского в центре города и оставили заброшенные рытвины и траншеи. Между тем, в разгар бархатного сезона по этим улицам проходят десятки туристических групп.

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Об этом сообщает в Facebook одесский историк и по совместительству гид Александр Бабич.

«Прошел снова с туристами по стандартному маршруту обзорной экскурсии. Где проходят десятки групп в день, сотни туристов и тысячи одесситов. Гоголя, Маяковского, Сабанеев мост. Разрыто по Гоголя было 2 недели назад, проложили какой-то кабель. Больше никаких работ. Просто заброшенные рытвины»,

– пишет Бабич.

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Он отмечает, что больше всех неудобства испытывают мамы с колясками и инвалиды.

«Почему весь город как после бомбежки? В чем тайный сакральный смысл этого?»

– недоумевает гид.

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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как преображается одесский «разбитый» перекресток на углу Пастера и Конной.

Также напомним, что в Одессе закроют для проезда до 30 ноября участок улицы Бориса Литвака.

Фото с Facebook-страницы Александра Бабича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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