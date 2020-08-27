Цена на газ для населения: в сентябре тариф значительно вырастет

Цена на природный газ для населения Украины в сентябре вырастет на 1 грн 46 коп. за куб. метр.

Таким образом, в рамках тарифа “Месячный” вместо 3,24 грн/куб. м тариф составит 4,7 грн/куб. м. Об этом сообщается на сайте НАК “Нафтогаз Украины”.

Однако, в случае уплаты за использованный газ в личном кабинете или чат-боте до 15 числа каждого месяца абонент получает 1% скидки на тариф в следующем месяце.

Также еще с 15 августа 2020 года абоненты с помощью личного кабинета могут изменить тариф с “Месячного” на “Годовой”. По “Годовому” стоимость газа составит 4,73 грн/куб. м и не будет меняться в связи с началом или завершением отопительного сезона.

Напомним, что «Одессагаз-поставка» готовится отключать газ должникам.