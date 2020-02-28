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Новости Одессы и Одесской области

Бывший детский лагерь в Одессе снесут ради строительства высотки

Бывший детский лагерь в Одессе снесут ради строительства высотки

Новые здания могут быть высотой 25,8 метров. Для проведения таких работ здания бывшего лагеря «Космос» сравняют с землей.

Бывший детский оздоровительный лагерь «Космос» находится по адресу Авдеева-Черноморского, 7. Корреспондент “Одесской жизни” побывал на его территории.

В 2018 году лагерь хотели продать за 2 млн долларов. По информации «УСИ»,  зданиями владеет ООО «Амберэлитбуд» и арендует землю. Эта компания намеревается построить некий «объект рекреационного значения» – пансионат или апартаменты, так как градостроительные условия и ограничения не позволяют выстроить жилой дом. Для этого будет необходимо снести уже существующие строения лагеря. Целевое назначение территории — строительство и обслуживание курортных и оздоровительных зданий и сооружений.

Пансионат могут построить до 28,5 метров в высоту, что равно, примерно, 8-9 этажам. Вице-мэр Одессы Петр Рябоконь подтвердил информацию о том, что новое здание будет 9-этажным.

 

Напомним, что вместо бывшего детского лагеря «Антарктика» в Одессе бывшей владелец зданий хочет построить отельный комплекс.

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Артем Виноградов
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