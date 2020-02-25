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Новости Одессы и Одесской области

Бывшая Цветочная галерея на Преображенской: что происходит за ограждением?

Бывшая Цветочная галерея на Преображенской: что происходит за ограждением?

Чуть менее года тому назад Цветочная галерея на ул. Преображенской опустела: она была закрыта спешным порядком.

Потом она пустовала и, как рассказывала «Одесская жизнь», была увешена объявлениями «кто куда переехал» торговать цветами и подарками в другие места города. Позже ее «одели» в ограждение — кстати, «прикрывающее» с одной стороны памятник Вере Холодной.

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», за ограждением — почти на целом квартале в самом сердце улицы Преображенской — сейчас идут строительные работы.

Кое-где еще виднеются мега-вывески, что это — Цветочная галерея. Они остались от прежней жизни этого известного места. Напомним, что внешний вид галереи нравился далеко не всем. Многие одесситы называли ее «уродливым зданием в стеклянных треугольниках».

Что же будет в дальнейшем? В свое время депутат одесского горсовета Лилия Леонидова сообщила, что особых «изменений не будет, речь идет о проведении ремонтных работ».

Щит на металлическом ограждении также вещает о том, что производимые работы — это «текущий ремонт». Закончиться он должен, как сообщается, в третьем квартале текущего года.

Что касается того, что же именно будет располагаться здесь в будущем, то, скорее всего, мы получим еще один магазин.

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Мария Котова
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