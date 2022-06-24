Новости Одессы и Одесской области

Были ли ракетные атаки на Одесчину в ночь на пятницу 24 июня? (видео)

Были ли ракетные атаки на Одесчину в ночь на пятницу 24 июня? (видео)

Ночь на пятницу, 24 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг пытается атаковать ракетами не только Одесчину, но и соседние регионы, причем удары пытается наносить как по объектам инфраструктуры, так и по домам мирных жителей.

В то же время в северо-западной части Черного моря находятся пять российских кораблей-ракетоносцев, несущих на борту крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр».

Также Братчук рассказал и об успехах на Южных территориях театра военных действий, где ВСУ нанесли врагу пять авиаударов, уничтожив живую силу противника и несколько единиц боевой техники.

Кроме того, спикер ОВА сообщил, что россия крадет на временно оккупированных территориях украинское зерно. Его вывозят в Севастополь, откуда пытаются переправлять в Сирию. Но, добавил Братчук, Одесская область, которая первая из всех украинских регионов приступила к сбору урожая, готова поделиться и поделится зерном с временно оккупированными территориями, в частности Херсонщиной, после их освобождения.

 

#Ранок_Чорноморський_погляд
Ніч в Одесі і області пройшла під сигнали повітряної тривоги.
рашистський флот вивів з Севастополя шість кораблів — ракетоносців: п’ять з них чатують в північно-західному напрямку.
На Південних теренах театру воєнних дій ворогу завдано п’ять авіаударів. Рашисти несуть втрати.
Після звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, Херсонщини, Одеська область підтримає співвітчизників необхідною кількістю зернових культур.
Тримаємо стрій та разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 23 июня 2022 г.

 

Напомним, 23 июня, враг в очередной раз атаковал Одесскую область двумя ракетами, но обе были сбиты силами ПВО.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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