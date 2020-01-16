Був п’яний: на Одещині 19-річний хлопець зґвалтував жінку з інвалідністю

Вночі 19-річний молодик зайшов до оселі 37-річної жінки з інвалідністю 1-ї групи і проти волі вступив із нею у статеві зносини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Підозрюваного, який два роки тому вже мав проблеми з законом, доставили до Захарівського відділення поліції. Молодик у скоєному зізнається і пояснює свої дії тим, що був п’яний.

Заявниця вже пройшла медичний огляд, а вилучені з місця події речові докази направлені на експертизу. Рішення про оголошення молодикові підозри буде прийняте після завершення експертних досліджень.

Фото: ГУНП

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