Будут ли в Одессе принимать в школы детей без прививок?

В Одессе с 1 апреля стартовала кампания по приему в школы будущих первоклашек. В департаменте образования и науки Одесского горсовета нам рассказали, будут ли принимать учебные заведения детей без прививок.

«Прием и обучение детей, которые не получили профилактические прививки согласно календарю прививок, в учреждения образования коммунальной собственности территориальной громады Одессы будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами Украины», – говорят в департаменте.

Так, в департаменте ссылаются на статью №15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», согласно которой дети принимаются в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения при наличии медицинской справки. Эта справка выдается на основании медосмотра ребенка, а также если у него есть профилактические прививки и он не находился в контакте с больными инфекционными болезнями или носителями бактерий.

«Детям, не получившим профилактические прививки согласно календарю прививок, посещение детского заведения не разрешается. Если профилактические прививки детям провели с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его», – уточняют в департаменте.

Отметим, по Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней», профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.

К слову, в марте этого года Верховный суд Украины признал законным отстранение от учебы школьницы из Запорожья, у которой не было необходимых прививок. В суде объяснили решение тем, что индивидуальное право родителей ребенка отказаться от вакцинации противоречит праву других детей на безопасные условия обучения (статья №53 закона Украины «Об образовании»). При этом право школьницы на получение образования не нарушается, так как дети без прививок могут обучаться в учреждениях образования, не посещая их.

Напомним, с 29 марта в Одессе учащиеся 5-11 классов обучаются дистанционно, а младшие школьники – по желанию родителей.

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