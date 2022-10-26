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Будут ли сегодня отключать свет в Одессе: информация от энергетиков (ОБНОВЛЕНО)

Будут ли сегодня отключать свет в Одессе: информация от энергетиков (ОБНОВЛЕНО)

ВНИМАНИЕ! Отключение электричества 26 октября в Одессе и области все же будут. Такое решение было принято в НЭК Укрэнерго ради стабилизации энергетической системы страны.

ОБНОВЛЕНО

Графики отключений света в Одессе и области:

Просмотреть график отключений в городе Одессе и пригородеВ ДТЭК представили график отключений света в Одессе – время и адреса

Посмотреть график отключений в Одесской областиЭнергетики опубликовали график отключений света в Одесской области – время и адреса

По словам энергетиков, они пытаются делать все, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов.

Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

К примеру, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00.

Обратите внимание: возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

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Ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы поддержать энергосистему, в ДТЭК призывают всех жителей Одессы и области потреблять электроэнергию экономно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.

Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключения и количество отключенных клиентов. Теперь это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет.

Напомним, что в случае применения по распоряжению НЭК Укрэнерго стабилизационных отключений, ДТЭК Одесские электросети прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов с погрешностью 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами потребителей.

Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время. О времени и продолжительности возможных отключений и восстановления поставок света мы будем сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Одесские электросети.

Напомним,  что в случае принятия решения о стабилизацонном отключении, посмотреть их графики в Одессе и области можно по следующим ссылкам:

Посмотреть график отключений в городе Одессе и пригородахВ ДТЭК представили график отключений света в Одессе: время и адреса

Посмотреть график отключений в Одесской областиЭнергетики опубликовали график отключений света в Одесской области — время и адреса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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