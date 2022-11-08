Будут ли отключать свет в Одессе 9 ноября?

Завтра, в среду, 9 ноября 2022 года, с 06:00 часов утра по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области запланированы стабилизационные отключения света по ранее составленному графику.

Об этом информирует компания «ДТЭК Одесские электросети».

«Завтра, 9 ноября, отключения будут проходить по графику. Экстренных отключений не предвидится»,

– сказано в сообщении.

Как прокомментировал в своем вечернем обращении в жителям области глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, график стабилизационных отключений электричества был введен в Одесской области сегодня, 8 ноября, «из-за потребности энергосистемы страны».

«Но энергетики работают круглосуточно, чтобы необходимости в отключениях не было»,

– добавил Марченко.

Напомним, обновленный график потенциальных отключений света в Одессе можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Вы также можете узнать: Когда вырастут тарифы на электроэнергию?