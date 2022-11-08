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Сегодня, 8 ноября, в Одесской области запланированы отключения света

Сегодня, 8 ноября, в Одесской области запланированы отключения света

8 ноября 2022 года по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области состоятся стабилизационные отключения света.

Об этом говорится в информации от ДТЭК Одесские электросети.

Обновленный график потенциальных отключений можно посмотреть: перейдя по этой ссылке: График отключений в Одесской области.

В сообщении энергетиков сказано, что ситуация в энергосистеме напряженная. Поэтому они просят всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт.

Для этого надо использовать электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Также в «Одесских электросетях» советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения: не сразу, а спустя 20-30 минут, чтобы предотвратить одновременное значительное возрастание нагрузки и аварии на электросетях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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